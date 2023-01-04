Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни.

Масова ліквідація окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійність російської армії. Ймовірно, руйнування спричинили вторинні вибухи.

Як зазначається у розвідувальному огляді Міноборони Британії, внаслідок ударів ЗСУ повністю знищена будівля ПТУ з розквартированими окупантами.

"Враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що поруч з місцем розміщення військ зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у огляді.

У британській розвідці зауважують, що будівля ПТУ розташована лише за 12,5 км від Авдіївської ділянки фронту, яка є однією з найбільш гарячих точок.

"Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військовослужбовців", - сказано у зведенні.

Знищення бази РФ у Макіївці: головні новини

У перші хвилини 2023 у базу РФ в окупованій Макіївці прилетіли "подарунки" від ЗСУ. Українські воїни завдали потужного удару з HIMARS по окупантах, які перебували у будівлі училища.

Ліквідованих рашистів рахують сотнями, але в Міноборони РФ заявляють лише про 63 своїх військових. Вчора кількість офіційно підтверджених "двохсотих" зросла до 89.

В РФ заявили, що окупанти самі винні, що ЗСУ вирахували їх, адже користувалися мобільними телефонами, попри заборону.

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