Українські воїни ліквідували полковника міністерства надзвичайних ситуацій РФ Павла Єрмолаєва. Ймовірно, окупанта вже поховали.
Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, ліквідацію загарбника підтвердила його вдова Юлія Єрмолаєва-Сидорчук ще 12 листопада.
"Загинув за країну, за честь, за своїх", - написала вона в одній із заборонених російських соцмереж.
Експерту вдалося дізнатися, що ліквідований загарбник народився 28 квітня 1974 року. Був випускником Ташкентського загальновійськового училища. Працював на посаді першого заступника відділу Управління МНС у Магаданській області.
"За 48 років життя полковник встиг побувати в Ереванському повіті Росії та в Освенцимі (напевно там і "надихнувся" від побаченого). Інформації щодо обставин ліквідації зараз немає", - зазначив Комахідзе.
Війна в Україні з Росією – найважливіші новини
У Генштабі ЗСУ вранці 19 листопада повідомили, що підрозділи Сил оборони нашої держави упродовж минулої доби відбили атаки російських загарбників в районах низки населених пунктів Донецької області – Білогорівки, Водяного, Зеленопілля, Первомайського, Кліщіївки та Новомихайлівки.
Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко говорив, що на Бахмутському напрямку супротивники намагаються вести штурмові дії вдень та вночі, і біля Бахмута все завалено тілами загарбників.
Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно складають 83 тис. 880 осіб ліквідованими.