Видання зазначає, що бійці ЗСУ можуть завдати армії РФ такі втрати, які матимуть геополітичні наслідки.

Українська армія вже готова до контрнаступу, отримавши озброєння від західних союзників та створивши штурмові підрозділи. Одним з головних випробувань операції стане відновлення втрат і збереження мотивації захисників України, які за рік війни неабияк стомилися.

За інформацією видання The New York Times, наступ ЗСУ стане перевіркою можливості переозброювати і відновлювати українські батальйони, зберігаючи мотивацію і навички, які раніше забезпечували перевагу.

"Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу занепад військової могутності РФ, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в "болото", і, швидше за все, заохотив би союзників України до подальшого озброєння і фінансування Києва", – йдеться в повідомленні.

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Водночас контрнаступ стане серйозним викликом для України та її армії, адже українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти та бронетехніки, щоб прориватися через російські окопи, танкові пастки та мінні поля.

"На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій", – нагадали журналісти.

Директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас вважає, захисники України здатні завдати армії РФ такі втрати, які матимуть геополітичні наслідки, якщо вчасно отримають зброю. Вона вказала, що "Україна може зробити РФ ослабленою військовою силою в Східній Європі з невеликими важелями впливу на переговорах про припинення війни".

Зазначається, що на першому етапі контрнаступ ЗСУ може залежати від подолання мінних полів, які залишили росіяни. У зв'язку з цим основна увага української армії буде звернена на машини для розмінування.

При цьому зазначено, що Україна може завдати удару на півдні, що розділить утримувану РФ територію на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз у тимчасово окупованому Криму.

Водночас у виданні відзначають зниження морального духу українських бійців.

Контрнаступ України - що відомо

Глава Міноборони України Олексій Резніков анонсував операцію зі звільнення територій від російських окупантів у квітні-травні, коли дозволить погода. При цьому атакувати загарбників будуть за кількома напрямками.

Президент Чехії Петро Павло заявив, що в Україні буде лише одна спроба контрнаступу, тому що на більше у Заходу не вистачить ресурсів.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ обов'язково звільнять всі тимчасово окуповані території. Він попередив росіян, що вони ще можуть піти або будуть знищені.

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