ЗСУ необхідна додаткова зброя.

Збройні сили України поки не можуть почати контрнаступ, який було заплановано на весну 2023 року. Необхідна додаткова підтримка зброєю - потрібні боєприпаси і винищувачі, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Yomiuri.

"Ми ще не можемо почати. Ми не можемо їх відправити", - заявив глава держави.

Він визнав, що ситуація на сході України "погана", здебільшого через брак боєприпасів.

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"Чекаємо на боєприпаси від наших партнерів", - зазначив Зеленський.

За його словами, російські військові щодня використовують втричі більше боєприпасів, ніж ЗСУ.

Війна в Україні - актуальні новини

Як писав УНІАН, тільки за 24 березня українські воїни відбили 59 атак росіян на п'яти "гарячих" напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Війська РФ не припиняють штурмувати місто Бахмут.

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували майже 170 тисяч російських загарбників.

За минулу добу українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження росіян, також ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24 і шість БПЛА різних типів.