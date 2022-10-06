Останні елітні російські частини деморалізовані і несуть величезні втрати.

Радник офісу президента Олексій Арестович розповів про те, як воюють елітні частини і підрозділи армії РФ. Окупанти недоїдають, вони втрачають вагу і деморалізовані, військові країни-агресора терплять великі невдачі.

Про це Арестович розповів у бесіді з правозахисником Марком Фейгіним.

Він зазначив, що бачив російських військових і те, в якому стані вони знаходяться. Окупанти, які залишилися на Херсонському напрямку, потрапляють у полон голодними та деморалізованими.

"Я просто бачу цих полонених, на тому ж Херсонському напрямку. Вони реально втратили 10-15 кілограмів ваги, їм тупо жерти нічого. Вони абсолютно морально і фізично виснажені, їм вже нічого не потрібно, у них погляд в одну точку, розстріляні, що називається. І вони нічого не хочуть. А це полонені з елітних російських підрозділів, десантники, морські піхотинці", - розповів Арестович.

Також він додав, що на правому березі Дніпра у рашистів спостерігаються величезні проблеми з логістикою. ЗСУ відмінно попрацювали і тепер окупанти навряд чи зможуть отримувати підкріплення не тільки у вигляді зброї, а й навіть у вигляді їжі.

Ситуація на Херсонщині: як окупанти опинилися в пастці

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за минулу добу на Херсонщині було звільнено та стабілізовано три населені пункти. Окупанти в паніці через контрнаступ, вони посилюють фільтрацію і евакуюють колаборантів.

Втрати РФ стрімко зростають, за даними Генштабу, ще 330 окупантів більше ніколи не повернуться додому, адже їх успішно ліквідували ЗСУ. Як повідомляє британська розвідка, на тлі всього цього Росія стикається з серйозною дилемою в Херсонській області. У країни-агресора немає сил для стабілізації фронту на півдні України, але відводити війська з правого берега Дніпра РФ поки не збирається.

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