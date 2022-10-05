Президент відзначив особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія" за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині.

За добу на Херсонщині від псевдореферендуму звільнено від російських окупантів й стабілізовано три населені пункти.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.

"До речі, хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія" за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині. Саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат. А буде й більше. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває", - зазначив глава держави.

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Також Зеленський відзначив воїнів Повітряних сил, які сьогодні збили шість безпілотників іранського виробництва.

"Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!" - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, вночі 5 жовтня окупанти вночі з півдня атакували Україну 12 дронами-камікадзе. Збройні сили України знищили 6 безпілотників. Водночас у Білій Церкві зафіксовано 6 влучань, постраждала одна людина та пошкоджено інфраструктуру.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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