Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

За минулу добу українські військові знищили ще 330 російських загарбників. ЗСУ продовжують захищати наші землі від окупантів, втрати ворога стрімко зростають.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 жовтня орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 61 тис. 330 (+330) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2449 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26),

артилерійських систем – 1424 (+10),

РСЗВ – 344 (+3),

засобів ППО ‒ 177,

літаків – 266,

гелікоптерів – 232,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),

крилатих ракет ‒ 246,

кораблів/катерів ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13),

спеціальної техніки ‒ 134 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: як ЗСУ вдало ліквідують окупантів

За минулу добу ЗСУ відбили атаки противника в районі 8 населених пунктів. Ворог намагався наступати у бік Виїмки, Соледару, Одрадівки, Бахмутського, Бахмуту, Красногорівки, Майорська та Новомихайлівки. Відомо, що за учора українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику.

Потужна відповідь захисників України на російську агресію лякає окупантів, вони вже у паніці через контрнаступ. Рашисти посилюють фільтрацію, евакуюють колаборантів та шукають партизан.

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