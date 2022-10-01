Поки Путін підтримує на фронті статус-кво і може затягнути його на нескінченно довгий час, кидаючи в топку війни все нове і нове гарматне м'ясо.

Якби російський диктатор Володимир Путін міг зараз безкарно застосувати ядерну зброю, він давно зробив би це.

Таку думку російський опозиціонер і полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков озвучив в новому випуску програми "Аргумент".

Так, коментуючи, наскільки серйозними можуть бути погрози Путіна використати ядерну зброю, Гудков заявив, що сьогодні російського диктатора зупиняє тільки страх смерті.

"Якби Путін міг зараз безкарно застосувати ядерну зброю, я вас запевняю, він давно б її застосував. Все, що його зараз тримає – це страх власної смерті, яка йому обіцяна абсолютно твердо і точно Сполученими Штатами Америки, Великобританією, і навіть Китаєм. Китай, звичайно, не буде бити ядерними ударами по Росії, але відповідні кроки він зробить. І він абсолютно чітко оголосив: "Не смій!", – сказав він.

На думку Гудкова, переговори і заклики не зможуть зупинити Путіна.

"Зараз дуже важливо підтримувати в ньому цю думку постійними попередженнями і жорсткими діями, тому що на нього інше не діє. Путін зараз розуміє тільки силу. Всі ці дзвінки Макрона, всі ці якісь заклики, якісь спроби сприймаються ним як пораженство і слабкість. Ніяк інакше. Путін розуміє, що перед ним дуже скоро може постати дилема застосовувати або не застосовувати ядерну зброю. Звичайно, він до кінця буде використовувати інструмент ядерного шантажу. Для цього вся ця метушня. Поки він цього робити не буде. Він зараз підтримує на фронті статус-кво і може затягнути його на нескінченно довгий час, кидаючи в топку війни все нове і нове гарматне м'ясо", – додав Гудков.

Російський опозиціонер упевнений, що найближчим часом Путін не зважиться на ядерний удар, але поразка на фронті може спонукати його до цього.

"Поки він кидає в топку війни це гарматне м'ясо, ймовірність ядерного удару-несуттєва. Вона, звичайно, в його хворій голові і в хворій уяві існує і опрацьовується, але не зараз. Тому що зараз немає серйозного контрнаступу, ще немає відчуття безнадії і тотальної військової поразки, яка настане пізніше. Тому ми можемо з вами тимчасово спокійно зітхнути. Що буде далі – знає Господь Бог. Але у мене немає з ним зв'язку телефонного прямого, тому я не можу сказати точно до якого рівня маразму, дурості, цинізму і самогубства може дійти Путін", – вважає він.

Ядерний шантаж Росії: що варто знати

На тлі значних втрат РФ у війні проти України, дефіциту живої сили, який Росія компенсує за рахунок оголошеної мобілізації, і військової техніки, загрози ядерним ударом стали звучати ще частіше.

До ядерного шантажу вдався і російський президент Володимир Путін, який заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використає всі наявні засоби, це не блеф".

Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна, і також не вважає, що це блеф.

"Він хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує", – каже президент.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу". Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко попередив, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійних погроз ядерним ударом з боку РФ.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.

Вас також можуть зацікавити новини: