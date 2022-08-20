Проти бійців "Азова" могли застосувати термобаричну або фосфорну зброю.

Якби в Оленівці, де загинули полонені бійці "Азова", дійсно стався вибух, то ліжок, на яких лежали загиблі, просто не було б.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Спочатку з'явилася інформація, що нібито українці HIMARSом знищили своїх же військових. Маячня. Ми звикли до того, що росіяни постійно несуть маячню. Потім почали з'являтися додаткові фотографії, і це почало мене дуже сильно турбувати. Там тіла наших захисників. Деякі залишилися в ліжках, на цих нарах. Окремі залишки наших військових обгоріли повністю до кісток. Секундочку: начебто вибух, але обгоріли", - зазначив експерт.

За його словами, у разі вибуху не було б обгорілих тіл.

"95% нар залишилися на місці. Покрівля трохи обвалилася, а зовні видно обгорілі вікна... якби був вибух, то ці нари розкидало б по стінах, знесло б частину конструкцій стін. Але все на місці. Тобто була пожежа", - зазначив експерт.

Ступак також зазначив, що проти бійців "Азова" могли застосувати термобаричну або фосфорну зброю.

"Мені складно сказати, що саме це було. Розумію, що є величезний асортимент різних боєприпасів, якими можна зробити такий тактичний, локальний підпал, щоб наші військові так обгоріли. Це може бути якась термобарична або фосфорна зброя, але факт залишається: це не був вибух, це не був приліт систем залпового вогню або снаряда. Це саме був внутрішній умисний підпал наших військових", - сказав експерт.

Вбивство полонених захисників "Азовсталі":

У ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні Сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою - спонсором тероризму.

3 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про запуск місії зі встановлення фактів про вбивство українських військовополонених в Оленівці.

4 серпня в Червоному Хресті зробили цинічна Заява щодо долі захисників "Азовсталі", заявивши, що вони не гарантували безпеку бійцям"Азова".

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