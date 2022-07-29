Силовики доповіли президенту про мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками силових структур щодо терористичного акту російських окупантів в Оленівці і наголосив, що доказів, що це був спланований злочин, задосить.

Як повідомляється на сайті президента, участь в нараді взяли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вони докладно доповіли главі держави про теракт, який стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину", - йдеться у повідомленні.

Представники силових структур України висловили консолідовану позицію щодо подій в Оленівці, яка була закріплена у їхній спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.

Зеленський у своєму Telegram-каналі щодо цієї наради зазначив: "Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія - держава-терорист".

Він додав, що ООН і МКЧХ, які мали гарантувати збереження життя та здоров'я українських військовополонених, повинні негайно відреагувати.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

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