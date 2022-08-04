У МКЧХ зазначають, що не гарантували безпеку військовополонених, евакуйованих з Маріуполя.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявляють, що не гарантували безпеку українських військовополонених, які виходили з "Азовсталі".

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Зазначається, що як нейтральний посередник, МКЧХ сприяв безпечному виходу учасників бойових дій із заводу "Азовсталь" у координації зі сторонами конфлікту.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили до рук ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам", - мовиться у дописі.

У Комітеті додали, що сторони конфлікту зобов'язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій.

"Лише сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", - заявили у МКЧХ.

У організації також зауважили, що, хоч їм і вдалося відвідати деяких військовополонених, які утримуються сторонами, але вони неодноразово заявляли, що все ще не мають доступу до всіх військовополонених, включно з тими, які утримуються в Оленівці.

"МКЧХ має бути дозволено відвідувати та повторно відвідувати військовополонених, зокрема тих, до яких йому ще не було надано доступу, і для виконання свого гуманітарного мандату", - йдеться у повідомленні.

Вбивство полонених захисників "Азовсталі" - деталі

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

3 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про запуск місії з встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.