Протягом минулої доби, 15 жовтня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 300 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати живої сили Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки в 65 тисяч осіб.
Росіяни вчора також втратили приблизно 49 одиниць різноманітної військової техніки.
Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 15 жовтня орієнтовно склали:
💀 особового складу - близько 65000 (+300 за минулу добу) осіб ліквідовано,
💀 танків - 2529 (+5 за добу),
💀 бойових броньованих машин - 5193 (+14),
💀 артилерійських систем - 1589 (+7),
💀 реактивних систем залпового вогню - 365 (+0),
💀 засобів протиповітряної оборони - 186 (+0),
💀 літаків - 268 (+0),
💀 гелікоптерів - 242 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1224 (+14),
💀 крилатих ракет - 316 (+0),
💀 кораблів /катерів - 16 (+0),
💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3959 (+8),
💀 спеціальної техніки - 143 (+1).
У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Війна в Україні
Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.
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