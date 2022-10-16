За даними Генштабу ЗСУ, протягом 15 жовтня на українській землі було знищено майже пів сотні одиниць різної ворожої техніки.

Протягом минулої доби, 15 жовтня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 300 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати живої сили Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки в 65 тисяч осіб.

Росіяни вчора також втратили приблизно 49 одиниць різноманітної військової техніки.

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Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 15 жовтня орієнтовно склали:

💀 особового складу - близько 65000 (+300 за минулу добу) осіб ліквідовано,

💀 танків - 2529 (+5 за добу),

💀 бойових броньованих машин - 5193 (+14),

💀 артилерійських систем - 1589 (+7),

💀 реактивних систем залпового вогню - 365 (+0),

💀 засобів протиповітряної оборони - 186 (+0),

💀 літаків - 268 (+0),

💀 гелікоптерів - 242 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1224 (+14),

💀 крилатих ракет - 316 (+0),

💀 кораблів /катерів - 16 (+0),

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3959 (+8),

💀 спеціальної техніки - 143 (+1).

У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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