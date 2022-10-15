Пропагандисти вже отримали "методичку" і називають те, що трапилося "терактом", раніше на цьому полігоні близько 100 осіб відмовлялися їхати на Лиман зі штурмом.

У Росії мобілізовані чоловіки вирішили "відмінусуватися" до відправки на війну в Україну. "Мобіки" в Бєлгородській області влаштували перестрілку. Троє чоловіків відкрили вогонь, попередньо повідомляється про 22 вбитих і 16 поранених.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними видання "Сота", двоє з чоловіків, які влаштували перестрілку, вбиті, а одному вдалося втекти. Розстріл "мобіків" стався в селищі Солоті Бєлгородської області.

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Пропагандисти вже отримали "методички" від Кремля і намагаються зам'яти інцидент, звинувативши у всьому"терористів".

"На території полігону у Валуйському районі, Бєлгородської області був здійснений терористичний акт групою осіб. троє нападників терористів знищені. Серед військовослужбовців є загиблі", - стверджують рашисти, які називають себе "воєнкорами".

За даними "Соти", розстріл "мобіків" стався в тій частині, де раніше збунтувалися люди. Близько 100 осіб з Брянської області категорично відмовлялися їхати зі штурмом на Лиман. Їх намагалися вмовити більше тижня, але ті все одно відмовлялися від відправки в Україну.

"Мобіки" отримували погрози від військового керівництва, але все одно демонстрували опір і не хотіли їхати на фронт. Чоловіків вибудовували на плацу і намагалися хоч якось умовити, але погодилися їхати не більше 20 чоловік, інші продовжили бунтувати.

Мобілізованим обіцяли місяць навчання в Клинцях, а після – відправку на кордон Брянської області, але не на фронт. Однак "навчальна підготовка" мобілізованих звелася до одноразової стрільби на полігоні в Солоті. Останній вже відомий загибеллю там призовників, смерті яких оформляють як суїцид.

У Міноборони РФ вже прокоментували розстріл "мобіків". Там назвали меншу кількість загиблих і спробували представити подію як "теракт":

"На полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД скоєно терористичний акт. Під час заняття з вогневої підготовки з добровольцями, які готуються до спецоперації, терористи обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. 11 людей загинули, 15 з пораненнями різної тяжкості госпіталізовані. Вогнем у відповідь двоє терористів знищені".

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