Politico: Україна тисне, щоб Байден дозволив бити по території РФ американською зброєю

З цією метою група українських парламентаріїв полетіла у США для переговорів.

Україна тисне на адміністрацію Джо Байдена, щоб США скасували заборону на використання американської зброї для ударів по Росії.

Як йдеться у матеріалі Politico, українські чиновники зосередили зусилля, щоб змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання зброї, виготовленої в США, для ударів усередині Росії. Ця заборона не давала їм атакувати позиції Росії під час підготовки атаки на Харківщину. Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу в цьому питанні.

Українські чиновники тижнями спостерігали, як росіяни скупчуються біля українського кордону, не маючи змоги використати надану США зброю для нанесення превентивного удару через політику Вашингтона. Адміністрація Байдена в якості умови відправлення в Україну зброї далекого радіусу дії заявила, що вона не може використовуватися для ударів на території Росії.

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"Головна проблема зараз полягає в тому, що політика Білого дому обмежує нашу здатність завдавати ударів по військових цілях усередині Росії", - заявив Давид Арахамія, голова "Слуги народу".

Росія добре усвідомлює це обмеження і змогла сконцентрувати щонайменше 30 000 військових і обладнання на кордоні, не побоюючись ураження тактичними ракетними системами далекого радіусу дії, наданими США.

"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти", - заявила голова спецкомісії Верховної Ради України з питань озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.

Парламентарі є частиною більшої групи українських законодавців, які цього тижня зустрічаються з низкою членів Конгресу, щоб спробувати залучити їх до спроби змусити Білий дім змінити курс.

Двоє офіційних осіб США на прохання про коментарі підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Росія напала на Харківщину, використавши проблеми в українській армії, зокрема дефіцит живої сили та відсутність належно підготовленої оборони поблизу Харкова. Це ставить під загрозу місто з 1 мільйоном жителів і потенційно дає Росії критично важливий плацдарм.

У березні Володимир Путін заявив, що розглядає можливість створення буферної зони поблизу Харкова, щоб ускладнити для України запуск безпілотників, націлених на російську нафтову інфраструктуру.

Інститут вивчення війни оцінив підтвердив, що російські війська вже захопили кілька населених пунктів поблизу кордону та руйнують мости, щоб ускладнити контратаку України. Це свідчить про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони", а не намагаються прорватися глибше.

Табу щодо американської зброї

Обмеження адміністрації Байдена на використання зброї американського виробництва для ударів по території Росії діє з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року і вже давно розчаровує українських чиновників.

"Росіяни зараз розумні, бо знають, що українцям заборонено бити по території Росії. І ми бачили, що вся їхня військова техніка стоїть за один-два кілометри від кордону біля Харкова, і ми нічого не могли зробити", - сказала Устінова.

Цього місяця уряд Великої Британії скасував аналогічне обмеження на використання британської зброї. Офіційні особи США дедалі більше вірять, що плани Путіна мобілізувати нові військові підрозділи в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна та зменшенням підтримки Києва Заходом можуть принести йому перемогу в Україні.

"Це може бути не та перемога, якої спочатку хотів Путін, тобто повне захоплення України. Але до кінця цього року він, можливо, зможе використати свої здобутки, щоб домовитися про вигідні умови для Москви", - кажуть троє чиновників, знайомих з даними західної розвідки.

Аналіз значно суворіший за той, який оприлюднили американські офіційні особи півроку тому, і свідчить про те, що брак боєприпасів в України та посилення позицій Росії на полі бою змінили хід війни.

Російський лідер змінив топ-чиновників свого сектору оборони і тепер націлиться на мобілізацію. Колишній "Вагнер" об’єднався в нові підрозділи, які будуть використовуватися для зміцнення позицій Росії в Україні.

Ці нові війська дадуть Росії можливість просуватися до Харкова, який все більше зазнає російських повітряних і ракетних ударів під час підготовки до наземного штурму. Нові сили також дозволять менш досвідченим військам утримувати вже захоплені території, створюючи нову похмуру реальність для Києва, який намагається мобілізувати новобранців.

Україна протягом кількох місяців завдавала ударів усередині Росії, використовуючи власні невеликі безпілотники для нападу на нафтові об’єкти. Але чиновники в Києві наполягають, що їм потрібні потужніші ракети США, щоб прорвати російську ППО вздовж кордону.

"Усі знали, що росіяни стягують живу силу під Харків, усі знали, що вони стягують багато артилерії, тож тепер вони прагнуть перетворити Харків на другий Маріуполь або Алеппо. Ми постійно повертаємося до тієї самої проблеми - Росія диктує нам, що ми маємо робити. Ви даєте нам палицю, але не дозволяєте нам її використовувати", - сказала Устінова.

Бої на Харківщині: останні новини

За даними Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Росія задіяла в боях на півночі Харківської області до п'яти батальйонів особового складу.

Речник ОСУВ спростував інформацію про те, що у Вовчанську тривають міські бої. За його словами, українські війська працюють над зачисткою околиць міста.

Тим часом російські загарбники б'ють по Харкову, у місті протягом всього дня лунають вибухи. Вдень у центрі міста влучили у багатоповерхівку, пострадали 11 людей, зокрема дитина 8 років.

Кілька російських і українських джерел повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю до п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну. У Вовчанську безпілотник зняв, що окупанти діять саме таким методом.

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