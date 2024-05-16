Зокрема такі висновки можна зробити із заяв представників США та Великої Британії.

Україна, ймовірно, отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території РФ. Про це пише Le Monde, аналізуючи заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена під час візиту до Києва цього тижня.

Видання звернуло увагу на його слова, сказані у відповідь на запитання журналістів про те, чи Вашингтон досі забороняє Україні бити американською зброєю по території агресора.

"Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, зрештою, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності", – сказав Блінкен.

Відео дня

Видання зауважує, що Україна була змушена дотримуватися цієї заборони, оскільки критично залежить від західної допомоги. І це стало проблемою зокрема у випадку з новим наступом росіян на Харківщині. Українці тижнями спостерігали, як ворог збирає сили біля кордону, але не мали можливості завдати превентивного удару по скупченню ворожих сил.

Слова Блінкена були сказані вже після того, як міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва 3 травня прямо заявив, що готовий санкціонувати удари по російській території зі зброї, наданої Лондоном. Le Monde вважає заяви Кемерона і Блінкена "ознакою продуманої зміни позиції Заходу" з даного питання.

Візит Блінкена до Києва

Як писав УНІАН, вранці 14 травня до Києва з неоголошеним візитом прибув державний секретар (голова МЗС) США Ентоні Блінкен. Після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським американський посланець пообіцяв Україні прибуття більших об'ємів допомоги, яка змінить ситуацію на полі бою.

Також він заявив, що Сполучені Штати наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу. Але жодних конкретних строків та умов вступу він не навів.

Вас також можуть зацікавити новини: