Водночас держсекретар каже, що США не заохочували Україну завдавати ударів по території РФ.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголошує, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зокрема, у держсекретаря США запитали, чи заборона Україні наносити удари по території Росії зараз має сенс, і чи адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість пом'якшення цієї заборони.

"Дозвольте мені бути дуже чітким щодо одного, що насправді не вимагає прояснення: Сполучені Штати налаштовані допомогти і забезпечити Україні здобути перемогу у цій війні. І я думаю, що ми показали це через надзвичайну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати", - сказав Блінкен.

Відео дня

Водночас, він чітко не підтвердив, що існує заборона на застосування американського озброєння для ураження об'єктів на території РФ.

"Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, врешті-решт, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності", - наголосив Блінкен.

Він запевнив, що США продовжать підтримувати Україну необхідними засобами для здобуття успіху і перемоги.

Удари України по території РФ - позиція США

Раніше у Держдепі США наголошували, що США "не дозволяють" і "не заохочують" українських військових завдавати ударів по території Росії. Зазначалося, що США не надають ЗСУ зброю, яку вони могли б використовувати за межами своєї країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Сьогодні під час візиту Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України.

Вас також можуть зацікавити новини: