Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголошує, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Зокрема, у держсекретаря США запитали, чи заборона Україні наносити удари по території Росії зараз має сенс, і чи адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість пом'якшення цієї заборони.
"Дозвольте мені бути дуже чітким щодо одного, що насправді не вимагає прояснення: Сполучені Штати налаштовані допомогти і забезпечити Україні здобути перемогу у цій війні. І я думаю, що ми показали це через надзвичайну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати", - сказав Блінкен.
Водночас, він чітко не підтвердив, що існує заборона на застосування американського озброєння для ураження об'єктів на території РФ.
"Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, врешті-решт, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності", - наголосив Блінкен.
Він запевнив, що США продовжать підтримувати Україну необхідними засобами для здобуття успіху і перемоги.
Удари України по території РФ - позиція США
Раніше у Держдепі США наголошували, що США "не дозволяють" і "не заохочують" українських військових завдавати ударів по території Росії. Зазначалося, що США не надають ЗСУ зброю, яку вони могли б використовувати за межами своєї країни.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Сьогодні під час візиту Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України.