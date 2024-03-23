Протягом війни європейське мислення щодо оборони "еволюціонувало", але готовність інвестувати в оборону ще не сформована повністю.

Щоб повністю замінити військову допомогу США для України у цьому році, країнам Європи доведеться подвоїти поточний рівень і темпи допомоги.

Такі підрахунки Кільського інституту економіки наводить CNN. Країни ЄС надали Києву більше грошей, ніж США, нагадує Кільський інститут, але лише $5,6 млрд із загальних $85 млрд від ЄС було виділено на військову допомогу. З цієї суми $2,2 млрд виділено на гуманітарну допомогу та $77,1 млрд – на фінансову допомогу.

Під час останнього саміту Європейської ради лідери не домовилися про нові гроші на зброю і "це може бути проблемою" зазначило видання.

Відео дня

CNN констатує, що складність виділення допомоги полягає у тому, що 27 країн ЄС мають незалежну зовнішню політику, не всі є членами НАТО, "комусь зручно купувати американську зброю та відправляти її Україні з конкретною метою вбивати російських солдатів, іншим – ні".

Протягом війни європейське мислення щодо оборони "еволюціонувало", пише видання, але готовність інвестувати в оборону ще не сформована повністю у конкретних рішеннях, наприклад, у тому, щоб будувати нові заводи з виробництва зброї.

Аналітики CNN підсумовують, що Європа має достатньо засобів, аби заповнити "прогалину фінансування в Україні, яку залишив Вашингтон", але невідомо "чи є у неї [політична] воля".

Допомога європейських країн Україні

22 березня Литва передала Україні системи боротьби з безпілотниками. Литва розробила план довгострокової підтримки України на 2024-2026 роки і запланувала 200 млн євро на військову підтримку України.

При цьому віце-прем’єр Ольга Стефанішина повідомила, що за два останні місяці Україна отримала лише 10% від запланованої міжнародної фінансової допомоги і не отримала заплановану у рамках "Рамштайн" військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: