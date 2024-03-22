Стефанішина каже, що ситуація "дуже погана", оскільки сьогодні світ не може мобілізувати зброю і кошти для придушення російської агресії.

За два останні місяці Україна отримала лише 10% від запланованої міжнародної фінансової допомоги і не отримала заплановану у рамках "Рамштайн" військову допомогу. Про це під час виступу на 16-му щорічному Київському безпековому форумі заявила віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина.

Коментуючи тривалу затримку з наданням Україні пакету військової допомоги від США, вона зазначила, що американські партнери закликають Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакета допомоги від США, але ситуація вже "дуже погана", оскільки сьогодні світ не може мобілізувати зброю, як і кошти, і будь-які інші ресурси. При цьому, користуючись цим, Російська Федерація намагається виснажити навіть ті ресурси, які є зараз.

"Хочу звернути увагу, що вже зараз ситуація дуже погана. Я процитую нашого міністра фінансів: лише за минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів (міжнародної допомоги), необхідних для виживання держави. Так само не отримали військову допомогу, яка планувалась майже рік в рамках формату "Рамштайн" з більш ніж 50-ма країнами світу. Якщо рішення буде, найімовірніше, воно буде на цей рік", - сказала віце-прем’єр.

Водночас вона не уточнила, чи мова йде про якийсь конкретний пакет оборонної допомоги, чи загалом про обіцяну підтримку союзників. За її словами, поки немає позитивних прогнозів щодо цих питань.

"Вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", - сказала Стефанішина.

Допомога Заходу Україні - що варто знати

У Білому домі впевнені, що Конгрес США схвалить пакет допомоги Україні. 20 березня радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що про жоден "план Б" мова не йде, бо вдасться реалізувати саме "план А" - домогтися двопартійного голосування у Палаті представників за пакет допомоги для України.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що США не дозволять Україні програти у війні з Росією. За його словами, Штати залишаються налаштованими забезпечувати Україну ресурсами, які їй потрібні для протидії агресії Кремля.

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