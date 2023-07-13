Крім того, планують посили європейську місію з підготовки та посилити протиповітряну оборону України.

У Євросоюзі обговорюють можливість відправити до України військових інструкторів, коли "дозволять умови".

Як пише видання El Pais, ЄС планує "зробити стрибок" у політиці підтримки України. Дипломатична європейська служба під головуванням Жозепа Борреля хоче допомогти посилити протиповітряну оборону України та збільшити фінансування для закупки передового озброєння.

"Включно з ракетами та бойовими літаками", - вказується у документі дипломатичної служби, який цитує газета.

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Крім того, ЄС хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз базується у Німеччині та Польщі. Коли дозволять обставини, вони хочуть її також "перевести" в Україну. Ймовірно, це відбудеться після закінчення війни.

У документі дипслужби також вказуються "зобов'язання безпеки" перед Україною. ЄС хоче посилити допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримка кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.

Навчання українських військових

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно військовослужбовці ЗСУ почали проходити навчання на танках Abrams в Німеччині. Туди відправили 400 осіб, яких поділили на дві групи.

Українські пілоти будуть навчатися керувати двома новими літаками. Так, Швеція навчатиме наших авіаторів керувати JAS 39 Gripen, а у Британії мають початися навчання на винищувачах F-16.

Як відомо, станом на кінець травня у рамках тренувальної місії Євросоюзу вже підготовлено 15 тисяч українських військовослужбовців. У Міноборони розповіли, що у 2023 році планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО. Місія ЄС обʼєднує 28 держав.

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