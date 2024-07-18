Захисник Маріуполя та колишній військовополонений Віктор Лахно з позивним "Лелека" заявив, що при крайньому обміні в Україну повернули українського військового, який співпрацював з РФ і був причетний до знущань над "азовцями".
Сам "Лелека" потрапив у оточений Маріуполь гелікоптером і після виходу ЗСУ з "Азовсталі" пробув у полоні 13 місяців. Як повідомив військовий в Instagram, Максим Бобилєв, якого повернули додому 17 липня, нібито причетний до побиття бійців "Азова", брав участь у "прийомках" (переміщення з вантажівки до камер у місці утримання), а також співпрацював з російською адміністрацією.
У пості Лахно повідомив, що Бобилєв хотів отримати громадянство РФ й відмовитися від українського. "Інформацію я вже передавав відповідним органам", - додав Лахно.
Звільнений військовополонений також припустив, що РФ могла додати Бобилєва в списки на обмін, щоб спровокувати ІПСО: "Тези, які можуть використовувати - це засудження військовополоненого після його обміну".
Тим часом представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" сказав, що за цією історією у відомстві слідкують. "Якщо є факти, які потребують перевірки й додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", - заявив Юсов.
Обмін військовополоненими 17 липня
Вчора вдень сало відомо, що Україна і Росія провели новий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 95 українських захисників.
"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнено з російського полону. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники", - повідомив президент Володимир Зеленський і подякував ОАЕ, які стали посередником для цього обміну.