Представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що за цією історією у відомстві слідкують.

Захисник Маріуполя та колишній військовополонений Віктор Лахно з позивним "Лелека" заявив, що при крайньому обміні в Україну повернули українського військового, який співпрацював з РФ і був причетний до знущань над "азовцями".

Сам "Лелека" потрапив у оточений Маріуполь гелікоптером і після виходу ЗСУ з "Азовсталі" пробув у полоні 13 місяців. Як повідомив військовий в Instagram, Максим Бобилєв, якого повернули додому 17 липня, нібито причетний до побиття бійців "Азова", брав участь у "прийомках" (переміщення з вантажівки до камер у місці утримання), а також співпрацював з російською адміністрацією.

У пості Лахно повідомив, що Бобилєв хотів отримати громадянство РФ й відмовитися від українського. "Інформацію я вже передавав відповідним органам", - додав Лахно.