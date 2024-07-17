Україна повернула додому майже 100 захисників / фото Telegram-канал Володимира Зеленського

Україна і Росія сьогодні, 17 липня, провели новий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 95 українських захисників.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнено з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", - повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він подякував ОАЕ, які стали посередником для цього обміну.

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"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, і Об'єднаним Арабським Еміратам - за посередництво в цьому звільненні. Як би складно це не було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - підсумував президент.

Фото Обмін полоненими 17 липня 2024 17 липня 2024
Фото Обмін полоненими 17 липня 2024 17 липня 2024
Фото Обмін полоненими 17 липня 2024 17 липня 2024
Фото Обмін полоненими 17 липня 2024 17 липня 2024

Обмін планними - головні новини

Папа Римський Франциск закликав Україну і РФ провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Глава української розвідки Кирило Буданов сказав, що українська сторона виступає тільки "за", але Росія не зацікавлена в цьому.

25 червня президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону було повернуто 90 українських військовослужбовців. За його словами, додому повернулися воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.

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