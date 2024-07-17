Обмін відбувся за посередництва ОАЕ.

Україна і Росія сьогодні, 17 липня, провели новий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 95 українських захисників.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнено з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", - повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він подякував ОАЕ, які стали посередником для цього обміну.

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"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, і Об'єднаним Арабським Еміратам - за посередництво в цьому звільненні. Як би складно це не було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - підсумував президент.

Обмін планними - головні новини

Папа Римський Франциск закликав Україну і РФ провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Глава української розвідки Кирило Буданов сказав, що українська сторона виступає тільки "за", але Росія не зацікавлена в цьому.

25 червня президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону було повернуто 90 українських військовослужбовців. За його словами, додому повернулися воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.

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