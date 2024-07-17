Україна та Росія проведуть великий обмін полоненими, - Bloomberg

Сторони мають обмінятися 180 військовополоненими.

Україна та Росія планують провести масштаний обмін полоненими. Якщо обмін відбудеться, то додому повернуться 90 українців.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного співрозмовника, сторони планують обмінятися 180 військовополоненими. Угоду мають здійснили за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів вранці середи, 17 липня.

За інформацією агентства, кожна сторона планує звільнити по 90 людей. Якщо угода відбудеться, то цей обмін збільшить загальну кількість ув'язнених, обміняних за посередництва ОАЕ цього року, до майже 1 400 осіб.

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Обмін полоненими

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск закликав Україну і РФ провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Голова української розвідки Кирило Буданов сказав, що українська сторона виступає лише "за", але Росія не є зацікавленою у цьому.

У травні Координаційній штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що в російському полоні залишаються 403 українських жінки. Окупанти ігнорують всі звернення із вимогою повернути поневолених жінок.

25 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що з російського полону було повернуто 90 українських військовослужбовців. За його словами, з полону тоді визволили воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.

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