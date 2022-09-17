Російські окупанти поцілили в житлові будинки, школу, коксохімічний завод, пасіку.

За добу на Донеччині поліція задокументувала 13 ворожих обстрілів цивільної інфраструктури, постраждали 7 населених пунктів.

Про це повідомила Національна поліція Україні на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, російські окупанти поцілили в житлові будинки, школу, коксохімічний завод, пасіку. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина.

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"Війська РФ атакували 7 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, села Новий Комар, Новоочеретувате. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів – шість – витримала Авдіївка", - йдеться у повідомленні.

За даними НПУ, знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 - житлові будинки.

"Армія РФ обстріляла з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ – загинула людина, а дитина дістала поранення", - повідомили у Нацполіції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

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