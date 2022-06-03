Російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зараз окупанти націлені захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про "звільнення" всієї Луганської області.
Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат навколо Сєвєродонецька.
"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і будуть продовжувати стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", — розповідають аналітики.
Війна в Україні: актуальні дані
Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.
ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.
Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.