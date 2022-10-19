Ворог своєю чергою активно проводить аеророзвідку.

За добу на півдні ЗСУ знищили три склади з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"У Південнобузькому операційному районі обстановка суттєвих змін не зазнала. Вона стабільно контролюється Силами оборони. Противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує вогневе ураження по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активно проводить аеророзвідку.

"Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган" нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. Без втрат. Ворожою авіацією нанесено три удари в район Давидового Броду", - зазначають в ОК.

Повідомляється, що нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.

"Ворожі втрати складають 84 рашисти, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С", танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких напоготові до активних дій 2 вдк та 2 ракетоносії з 16 ракетами "Калібр"", - підкреслюють в ОК.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за інформацією речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, за сьогоднішню ніч, 17 жовтня, на півдні було знищено 26 дронів-камікадзе, а загалом, з початку використання їх російськими окупантами, на північному напрямку вже знищено 100 таких дронів.

Учора українські захисники за годину знищили 11 іранських дронів-камікадзе. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Президент РФ чітко програє на всіх фронтах, а тому він хоче перемир'я, розповів генерал Микола Маломуж.

За минулу добу Збройні сили Україні "відмінусували" ще 320 окупантів та знищили чимало ворожої техніки. Загальні втрати окупантів становлять 65 320 військових.