Країна обіцяє підтримувати Україну у розмінуванні територій.

До кінця цього року Німеччина передасть Україні броньовані машини, танки-мостоукладачі, гаубиці, РСЗВ та антидронні системи.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, пише Укрінформ.

За її словами, величезний пакет допомоги Збройним силам України вже на підході.

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"Цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування", - заявила Ламбрехт.

Крім того, очікується "зимовий пакет" допомоги Україні, в який увійдуть генератори.

На її думку, зараз Україні більш за все потрібні засоби протиповітряної оборони та артилерія. Міністр відзначила, що обговорює військові потреби з мінстром оборони України Олексієм Резніковим.

Також вона зазначила, що Німеччина не має "червоних ліній" у питанні постачання зброї Україні, однак надаватиме лише те, що буде узгоджено союзниками.

Допомога Німеччини Україні

Нагадаємо, що раніше Україна отримала від Німеччини реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці.

На початку жовтня Данія, Словаччина, Норвегія і Німеччина підписали лист про намір спільно зробити фінансовий внесок для виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

За даними ЗМІ, Німеччина вже передала Греції перші БМП в рамках нової схеми постачання зброї для України.

Також Німеччина передала Україні першу систему ППО IRIS-T SLM.

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