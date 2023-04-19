Воїни Сил спеціальних операцій взяли в полон "вагнерівця". Під час спілкування окупант зізнався, що за невиконання злочинних наказів найманців розстрілюють.
Як повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", усіх найманців терористичної ПВК "Вагнер" поєднує тільки одна ціль.
"У всіх нас тільки одна ціль. Більше нас нічого не поєднує. Сказали, що за будь-який непослух буде розстріл", - сказав окупанти у короткому фрагменті допиту.
Російські полонені в Україні
Україна з 2014 року організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.
Це підтверджено і незалежними спостерігачами, і власне полоненими окупантами. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали один з таборів для російських військовополонених і були вражені умовами, у яких утримують росіян, які цілком свідомо прийшли вбивати українців.
У окупантів є абсолютно все для життя - повноцінне триразове харчування з дотриманням норм калорій, шпиталь з рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом і кваліфікованими лікарями. А також - постійний нагляд психолога.
Російська сторона постійно ускладнює процес обміну полоненими ускладнює російська сторона. Ворог не погоджується на проведення масштабного обміну за принципом "усіх на всіх" та зриває процес обміну полоненими.