Під час допиту він розповів, як у ПВК Пригожина створюють дисципліну.

Воїни Сил спеціальних операцій взяли в полон "вагнерівця". Під час спілкування окупант зізнався, що за невиконання злочинних наказів найманців розстрілюють.

Як повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", усіх найманців терористичної ПВК "Вагнер" поєднує тільки одна ціль.

"У всіх нас тільки одна ціль. Більше нас нічого не поєднує. Сказали, що за будь-який непослух буде розстріл", - сказав окупанти у короткому фрагменті допиту.

Відео дня

Російські полонені в Україні

Україна з 2014 року організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

Це підтверджено і незалежними спостерігачами, і власне полоненими окупантами. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали один з таборів для російських військовополонених і були вражені умовами, у яких утримують росіян, які цілком свідомо прийшли вбивати українців.

У окупантів є абсолютно все для життя - повноцінне триразове харчування з дотриманням норм калорій, шпиталь з рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом і кваліфікованими лікарями. А також - постійний нагляд психолога.

Російська сторона постійно ускладнює процес обміну полоненими ускладнює російська сторона. Ворог не погоджується на проведення масштабного обміну за принципом "усіх на всіх" та зриває процес обміну полоненими.

Вас також можуть зацікавити новини: