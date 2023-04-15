Засновник ПВК "Вагнер" цинічно притягнув посмертний букет своїм ліквідованим бойовикам.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відзначився цинічною презентацією відкриття меморіального пам'ятника на честь ліквідованих найманців, яких сам же й відправив воювати на фронт в Україну.

Відповідний ролик Пригожин опублікував в Telegram. Назвавши "братську труну" бойовиків стелою "загиблим при захисті інтересів Росії", яку розмістили під Самарою.

У кадрі, на тлі незліченних поховань, він демонстративно поклав своїм "братам" букет.

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ПВК "Вагнер" самоліквідуються на фронті в Україні

Нагадаємо, зараз становище найманців Пригожина в Україні - не найкраще. Ще в січні ЗМІ публікували інформацію про те, що вони орієнтовно втратили в Україні щонайменше 40 тисяч бойовиків.

Пізніше таку статистику підтвердив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. За його словами, станом на лютий 2023 року їх чисельність в Україні становить всього від 4 до 6 тисяч.

Нещодавно колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович також звернув увагу, що під Бахмутом "вагнерівці" позбулися свого головного "кістяка" - професіоналів, на підготовку яких Пригожин витратив не один рік. За його словами, через це можливість оточення міста малоймовірна.

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