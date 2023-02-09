Ймовірно, Росія втратила половину придатних до використання танків.

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила величезну кількість своїх танків. За підрахунками моніторингової групи Oryx, йдеться про 1688 одиниць цієї техніки.

Повідомляється, що знищено 1000 російських танків на українському фронті, 544- захоплені бійцями ЗСУ, 79 - пошкоджені, 65 - покинуті путінськими військовими.

Росія могла втратити до половини свого танкового парку в Україні, стверджує моніторингова група, слова якої передає CNN. Як заявив військовий аналітик Oryx Якуб Яновський, фактичні втрати РФ у танках можуть сягати 2 тисяч одиниць.

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"Росія почала війну, маючи приблизно 3 тисячі танків... Тож є хороші шанси, що РФ втратила половину своїх танків, придатних до застосування", — сказав Яновський.

За підрахунками Oryx, загальні втрати росіян у техніці становлять майже 9,1 тис. одиниць. Втрати України - 2 тис. 934 одиниці техніки.

Втрати Росії у війні проти України станом на 09.02.2023

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 лютого загальні втрати серед особового складу росіян за час повномасштабного вторгнення сягнули позначки 135 тисяч 10 особин.

Також з 24 лютого 2022-го року, за підрахунками Генерального штабу, Росія недорахувалася 3 тисяч 255 танків, 95 літаків, 285 гелікоптерів, 18 кораблів і катерів. Також наші військові "приземлили" 796 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.

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