Сили оборони України нищать не лише живу силу путінської армії, а й ворожу техніку.

Українські військові за минулу добу, 9 лютого, успішно ліквідували 730 російських загарбників, які насмілилися вторгнутися на нашу землю.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Таким чином, загальні бойові втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року досягли позначки в 135740 осіб.

Сили оборони України нищать не лише живу силу путінської армії, а й ворожу техніку. Зокрема, 9 лютого ЗСУ знищили три російських танки (загалом 3258 одиниць); сім артилерійських систем (усього - 2251); три бойових броньованих машини (6471); п'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5126 з початку вторгнення); та один засіб протиповітряної оборони (233).

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Також минулої доби збито один гелікоптер (загалом - 286) і три безпілотники оперативно-тактичного рівня (усього їх знищено 1970 одиниць).

Окрім цього, з початку вторгнення російська армія не дорахувалася вже 463 реактивних системи залпового вогню; 295 літаків; 211 одиницб спеціальної техніки та 18 кораблів. Не долетіли до своїх цілей і 796 крилатих ракет РФ.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками моніторингової групи Oryx, Росія втратила величезну кількість своїх танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про 1688 одиниць цієї техніки. Повідомляється, що знищено 1000 російських танків на українському фронті, 544- захоплені бійцями ЗСУ, 79 - пошкоджені, 65 - покинуті путінськими військовими.

За підрахунками Oryx, загальні втрати росіян у техніці становлять майже 9,1 тис. одиниць. Втрати України - 2 тис. 934 одиниці техніки.

9 лютого повідомлялося, що бійці 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого знищили російський гелікоптер Мі-24 під час боїв на фронті. У бригаді заявляють, що всередині Мі-24, крім його екіпажу, було ще й військове керівництво.

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