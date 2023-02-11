Чи не головну ставку Москва робить на людський ресурс.

У війні проти України Росія втратила близько половини всіх своїх танків, внаслідок чого технічні можливості країни-агресора значно погіршилися.

Таку заяву зробила помічниця міністра оборони США Селест Волландер, повідомляє "Голос Америки".

Як йдеться в матеріалі, особливо це стосується сухопутних сил агресора, близько 80% можливостей яких спрямовано на ведення війни проти України. У кращому стані знаходиться військово-морський потенціал РФ, а деякі прогалини, в тому числі поставки безпілотників, заповнюються за рахунок Ірану.

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Волландер додала, що чи не головну ставку Москва робить на людський ресурс. Однак, попри втрати та послаблення, РФ вчиться адаптуватися і застосовує уроки з невдач в Україні.

"Навіть перед обличчям стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми маємо правильно оцінити плани, операції і можливості впоратися... ми повинні бути впевнені, що засвоюємо уроки і залишаємося попереду", - сказала Волландер.

Втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 10 лютого, загальні бойові втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 135,7 тисячі осіб. Також агресор втратив 3258 танків, 2251 артилерійських систем, 6471 бойових броньованих машин, близько 600 літаків і вертольотів.

За даними британської розвідки, в останні тижні російські окупанти зазнали особливо важких втрат в районі Бахмута і Вугледара. При цьому успіх у них був незначним.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляв, що станом на 10 лютого 2023 року Росія втратила практично всі свої танки, які були задіяні при вторгненні 24 лютого. Зараз ворог воює тим, що вдалося підняти зі складів і відправити на фронт.

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