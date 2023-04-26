Жорстокі вуличні перестрілки йдуть на заході Бахмута.

Тривають штурми Росією Бахмута. Як відзначають аналітики британської розвідки, протягом останнього тижня ключовою подією стали бої ЗСУ на околицях міста, особливо біля села Хромове, щоб зберегти контроль над "трасою життя" 0506.

"Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, ускладнюються умовами на ґрунтових шляхах", - йдеться у звіті розвідки.

Аналітики також відзначили, що українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один елемент набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході.

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Ситуація навколо "траси життя" - що відомо

20 квітня окупанти вийшли на "трасу життя" ЗСУ і зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню. Але, як зазначав тоді експерт Олександр Коваленко, ситуація в місті дуже динамічна і може ще кардинально змінитися на користь наших захисників. У самому місті росіяни продовжуваои концентрувати основну увагу на північному секторі.

Станом на 22 квітня "траса життя" ЗСУ 0504 залишалася місцем зіткнень. Тоді саме у росіян зберігався вогневий контроль над цим відрізком.

Бої за Бахмут - ситуація в місті

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, ворог веде активні наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. За минулу добу сили оборони відбили 39 атак противника на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку.

Командувач ССО підтвердив жорстокі бої в місті. Він зазначив, що попри перевагу ворога і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, знищують його особовий склад і виконують ряд інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ.

Інститут вивчення війни вважає, що російські окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті і його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

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