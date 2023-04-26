Віктор Хоренко відвідав воїнів та назвав їхню основну перевагу на полі бою.

Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут, де точаться важкі бої. Бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами.

"Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості на кількістю", - сказав Хоренко, інформує прес-служба ССО.

Також генерал відзначив професійність операторів ССО та наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони міста.

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Зазначається, що воїни Сил спеціальних операцій в повному обсязі виконують завдання з оборони міста, що залишається найгарячішою точкою фронту. Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ.

Ситуація у Бахмуті

Під час спроб захопити Бахмут російські окупанти втратили десятки тисяч бійців, а саме місто стало своєрідним кінцевим рубежем для ПВК "Вагнер", після чого це угруповання не може самостійно виконувати бойові завдання.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що у Бахмуті точаться важкі бої. Крім того, "гаряче" у населених пунктах поблизу міста.

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