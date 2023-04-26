Йдеться про ділянку біля залізничної станції Бахмут-2.

Бойовики ПВК "Вагнер" просунулися в південному та західному Бахмуті (Донецька область). ЗСУ ведуть запеклі бої за контроль над містом.

Йдеться про ділянку на південний захід від залізничної станції Бахмут-2 у західному Бахмуті. Про просування військ РФ свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Там повідомляють, що ворог продовжує штурмувати місто наземними атаками. Російські "воєнкори" кажуть, що найжорсткіші бої наразі йдуть в південному та західному Бахмуті, де незначно просунулися "вагнерівці". При цьому один з блогерів стверджує, що бої значно посилилися на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід) і Новомаркового (12 км на північний захід).

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Зі свого боку Генштаб уточнив, що ЗСУ вдалося стримати штурми ворога біля Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Новомаркового, Хромового (безпосередньо на північний захід від Бахмута) і Кліщіївки (5 км на південь від) Бахмута).

Також українській армії вдалося реалізувати локальну спецоперацію на північний захід від Бахмута з метою зменшити контроль РФ біля Хромового. Як відомо, саме через це селище пролягає так звана "дорога життя" - лінія матеріального забезпечення. Про контратаку свідчить геолокаційний ролик, датований 25 квітня, вказують аналітики. У кадрі видно, як ЗСУ просуваються північніше траси О0504 Хромового-Часів Яр. При цьому "воєнкори" РФ стверджують, що контратака була невдалою.

Ділянка Бахмута - останній рубіж фронту для РФ

Нагадаємо, що раніше спікер східного угруповання військ Збройних сил Сергій Череватий заявив, що Бахмут - це кінцевий рубіж фронту для російської армії. Оскільки, намагаючись взяти під повний контроль місто-фортецю, російське командування пожертвувало десятками тисяч солдатів.

Це відбилося на боєздатності війська РФ, вважає Череватий. За його словами, "вагнерівці" вже не в змозі виконувати бойові завдання в місті без підтримки десантних військ.

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