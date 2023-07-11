Вашингтон уважно стежить за розвитком подій довкола ЗАЕС.

США попередили Кремль про неминучу відповідальність у разі створення Росією ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, цитує Укрінформ речника Державного департаменту США Меттью Міллера.

"Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності", - сказав Міллер.

Вашингтон уважно стежить за розвитком подій довкола ЗАЕС. "Ми вважаємо, що МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці",- зазначив представник Держдепартаменту.

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Ситуація на ЗАЕС - останні новини

За інформацією української розвідки, російські загарбники продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об'єктів навколо неї.

ЗАЕС опинилась під окупацією Росії ще взимку 2022 року, відтоді агресор використовує станцію як "щит" від вогневої відповіді ЗСУ.

З початком контрнаступу ЗСУ ситуація з безпекою на АЕС різко загострилася. Українська влада припускає, що ЗС РФ здатна спричинити ядерну катастрофу. За словами глави ГУР Кирила Буданова, це може статися в разі неминучої деокупації Запорізької області.

Остання інформація розвідки та супутникових даних підтверджує, що росіяни розмістили на дахах реакторних корпусів якісь об'єкти. В Україні наполягають, що то - вибухові пристрої.

Аналітики Інституту вивчення війни, своєю чергою, зауважували, що російська сторона, імовірно, зосередилася на звинуваченнях України у безвідповідальних діях навколо Запорізької атомної електростанції, включно зі створенням умов для можливої атаки під чужим прапором.

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