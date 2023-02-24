Корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося ще на одну одиницю через шторм.

Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про підготовку до ударів, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Спостерігати за надводною обстановкою будемо ще сильніше, оскільки протягом кількох діб ракетоносіїв на службі у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їх підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи", - розповіла вона.

За її словами, критичних змін в акваторії не відбулося, хоча й корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося ще на одну одиницю.

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Окупанти заводять кораблі в пункти базування, щоб укривати їх від шторму.

Що Росія готує 24 лютого - думки військових та експертів

І військові, і експерти погоджуються, що Росія, найімовірніше, здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку.

Через загрозу нових обстрілів українські школи цього дня перевели на дистанційне навчання.

Однак напередодні з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі нові переміщення російських військ поблизу Чернігівської області.

Крім того, останній тиждень не вщухали розмови про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, в тому числі шляхом залучення гібридних сил в Придністров'ї.

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