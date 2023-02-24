Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про підготовку до ударів, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
"Спостерігати за надводною обстановкою будемо ще сильніше, оскільки протягом кількох діб ракетоносіїв на службі у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їх підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи", - розповіла вона.
За її словами, критичних змін в акваторії не відбулося, хоча й корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося ще на одну одиницю.
Окупанти заводять кораблі в пункти базування, щоб укривати їх від шторму.
Що Росія готує 24 лютого - думки військових та експертів
І військові, і експерти погоджуються, що Росія, найімовірніше, здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку.
Через загрозу нових обстрілів українські школи цього дня перевели на дистанційне навчання.
Однак напередодні з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі нові переміщення російських військ поблизу Чернігівської області.
Крім того, останній тиждень не вщухали розмови про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, в тому числі шляхом залучення гібридних сил в Придністров'ї.