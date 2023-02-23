Зокрема, біля кордону фіксується рух колон російської військової техніки без знаків розпізнавання з живою силою.

Російські загарбники готують можливі провокації біля прикордоння Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та з живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

"Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - наголошується у повідомленні.

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