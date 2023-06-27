На території Білорусі не зафіксували роботи над будівництвом баз для членів ПВК "Вагнер", зазначили у Державній прикордонній службі України.

У Білорусі не зафіксовано появу членів приватної військової компанії "Вагнер".

На білоруській території не зафіксовані роботи над будівництвом баз для найманців, розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі виданню "Українська правда". За його словами, не можна виключати того, що бази для "вагнерівців" можуть будувати.

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо", - заявив речник і додав, що українська розвідка активно стежить за тим, що коїться на білоруській землі.

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"…не зафіксовано появи на території РБ угруповання російських найманців ПВК "Вагнер", - додав Демченко. Крім того, він повідомив, що у Білорусі знаходяться до 2 тисяч військових РФ, вони беруть участь у навчанні. За словами спікера, північний напрямок залишається напруженим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ.

Загроза з Білорусі - сьогодні це варто знати

Після того, як у РФ стрімко закінчився заколот членів ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним тим, що "вагнерівці" отримали гарантії безпеки і можуть вирушити у Білорусь, тема загрози атаки на Україну з білоруської території знову стала дуже актуальною.

Колишній начальник Генерального штабу Британії генерал Річард Даннат вважає, що найманці здатні очолити нову атаку Росії на Київ з Білорусі. ЗМІ писали, що в Білорусі для членів ПВК вже навіть почали будувати бази. За непідтвердженими відомостями, Пригожина бачили у мінському готелі.

Командувач Об'єднаних сил армії України генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслював, що на півночі нашої держави ситуація контрольована.

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