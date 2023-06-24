У будівлю заходили силовики і люди в цивільному, дізналися журналісти.

У російському Санкт-Петербурзі силовики увійшли в "ПВК Вагнер Центр" після того, як ватажок цієї приватної військової компанії Євген Пригожин організував заколот.

Швидше за все, у будівлі, яка знаходиться на Зольній вулиці, проведуть обшуки, повідомляє "Фонтанки" в Telegram, посилаючись на відомості свого кореспондента. "До будівлі під'їхали два автобуси з ОМОН і Росгвардією, разом з людьми в цивільному вони заходять всередину", - наголошується у повідомленні.

Крім того, люди в масках і з автоматами працювали біля Благовіщенського мосту. Журналісти додали, що на набережній знаходяться ресторан і готель, які пов'язують з ватажком "вагнерівців".

"Академічний провулок оточили з двох сторін, безпосередньо на набережній теж чергують озброєні співробітники", - наголошується на каналі.

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23 червня Євген Пригожин звинуватив російських кадрових військових в ударі по "вагнерівцях". Після цього в ПВК "Вагнер" заявили, що покарають військове керівництво РФ - тих, "хто знищив сьогодні наших хлопців, десятки тисяч життів російських солдатів".

Силовики мали боротися з найманцями, але їм вже вдалося дістатися до Ростова. ЗМІ писали про перестрілку. За непідтвердженими даними, колона ПВК "Вагнер" вже рухається у бік Москви.

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