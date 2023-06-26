У Лукашенка стверджують, що не знають, чи перебуває Пригожин у Білорусі.

Ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" - путінського кухаря Євгена Пригожина - помітили у Білорусі.

Пригожина бачили в мінському готелі, повідомляє Telegram-канал BRIEF. "Євген Пригожин помічений в готелі Green City в Мінську", - наголошується в повідомленні. Кореспондент RTVI вже зв'язався зі співробітниками цього готелю, але не дізнався якусь інформацію про Пригожина.

"Інформація про гостей конфіденційна, навіть якби він у нас проживав, я б не могла вам такі дані надати", - повідомили журналісту в готелі.

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У прес-службі псевдопрезидента Білорусі Олександра Лукашенка в понеділок вдень, 26 червня, сказали, що не знають, чи прибув ватажок найманців на білоруську територію, пише "Фонтанка SPB Online" в Telegram. "Немає подібної інформації", - стверджував співробітник прес-служби.

Варто зазначити, що відомості щодо перебування Пригожина в Білорусі можуть бути просто інформаційним вкиданням.

Тим часом з'явилася інформація, що в Новосибірську центр ПВК "Вагнер" відновив набір людей у свої лави, пише ТАСС.

Наслідки бунту Пригожина в РФ - що варто знати

"Вагнерівці" наприкінці червня нібито вирішили покарати військове керівництво РФ за знищення окупантів, взяли під контроль Ростов-на-Дону, Воронеж, почали рухатися в бік Москви і навіть ліквідували, зокрема, кілька вертольотів і військовий літак.

Бунт "Вагнера" закінчився так само різко, як і почався - Євген Пригожин з відома Володимира Путіна поговорив з Олександром Лукашенком, отримав гарантії безпеки і мав вирушити у Білорусь. Після цього путінський "кухар" не виходив на зв'язок.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що найманці можуть взяти участь у новій атаці РФ на Київ з білоруської території. За словами командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перетин нашого кордону на півночі для супротивника буде самогубством.

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