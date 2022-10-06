Він зазначив, що у "азовців" на це була одноголосна думка, що росіяни – вороги України.

Російські окупанти намагались завербувати полонених українських бійців з "Азовсталі" в Маріуполі з метою війни проти "США і Заходу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час онлайн-прес-конференції командирів полку "Азов".

Начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що росіяни по-різному ставились до українців, які перебували у полоні.

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За його словами, ФСБ і Головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил РФ вміють "тиснути на людей".

"Стосовно "азовців", у них, саме у Головного розвідуправління, була відпрацьована стратегія наступна: коли ми вийшли з полону, вони хотіли, так би мовити, завербувати "Азов" як підрозділ тим, що "хлопці, ви гарно воюєте", і "давайте разом знищувати", – я зараз беру у лапки і кажу цитату ГРУ, а не свою, – "і знищувати Захід і США", – наголосив Кротевич.

Він зазначив, що у "азовців" на це була одноголосна думка, що росіяни – вороги України.

"Ми – українські військові. Україна – наша батьківщина... Я народився у 1993 році. Я народився у незалежній Україні. Для мене мотивація – воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну. Чи це Російська Федерація, чи будь-яка інша країна. І тому вони для нас вороги", – наголосив Кротевич.

За його словами, "багато хто так відповів".

"Тому ця історія "дружищ" закінчилась", – додав він.

Раніше російські пропагандисти повідомляли, що з українських військополонених, утримуваних в Оленівській колонії на окупованій частині Донеччини, створять "козачий батальйон" при "ДНР".

Звільнення захисників "Азовсталі" з полону – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня стало відомо про звільнення з російського полону 215 захисників України.

200 з них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, у числі звільнених були 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди.

3 жовтня захисники "Азовсталі", які перебувають в Туреччині, зустрілися зі своїми родинами

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