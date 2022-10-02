"Вони поводилися з нами, як з тваринами", згадує полонений.

Росіяни поводилися з полоненими з "Азовсталі" як з тваринами – роздягали, били, заклеювали скотчем та принижували.

Про це в інтерв’ю Sky News розповів звільнений з полону морський піхотинець Михайло Діанов.

Михайло був серед тих, кого росіяни взяли в облогу на "Азовсталі" в Маріуполі. У вересні Діанов нарешті потрапив додому – у складі групи з 215 осіб, яких вдалося повернути України під час останнього обміну полоненими.

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Він також був серед тих, кого окупани тримали в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, по якій ними ж було завдано удару.

Михайло називає це місце концтабором і розповідає, як загарбники мучили полонених голодом.

"Вони поводилися з нами, як з тваринами. Їсти було неможливо. На їжу давали 30 секунд. За 30 секунд треба було з’їсти все, що можна. Хліб був навмисне дуже жорсткий, хлопці, яким вибили зуби, не встигли поїсти. Це було 30 секунд, а потім ти повинен був зупинитися. Потім ти мав відразу встати і бігти. Так було весь час", – розповідає Діанов.

ВІйськовий також описав, як полонених кидали в одиночну камеру і катували за те, що вони підняли ягоду з землі і з’їли її. Їх били палицями, застосовували електрошокери та встромляли голки під нігті

"Повірте, після місяця голодування, коли закриваєш очі, ти забуваєш про сім’ю, про країну, про все. Єдине, про що ти думаєш, – це про їжу", – каже він.

До того ж у цій в’язниці окупанти тримали в рази більше осіб, ніж вона має розміщувати. Замість 150 в блоці – 800. Через постійне перебування у неймовірній тисняві у Михайла почалися проблеми з ногами – тепер йому важко ходити.

Чотири місяці перебування у полоні росіян змінили його до невпізнаваності. Боєць схуд на 40 кг, а його стан здоров’я значно погіршився.

Непоправної шкоди завдало те, що росіяни майже не надавали пораненим полоненим потрібну медичну допомогу. На момент здачі в полон у Діанова буде зламана права рука. Окупанти провели необачну операцію за допомогою плоскогубців і без анестезії. За час перебування в полоні через відсутність медичної допомоги кістка зросла півколом.

Тепер йому потрібно набрати 20 кг, перш ніж він зможе зробити корекційну операцію на руці. А поліпшення психічного стану, швидше за все, займе набагато більше часу.

"Кожен травмований. Я вважаю себе психічно сильною людиною, але для мене багато речей втратило свою цінність", – каже Михайло.

Обмін полоненими 21 вересня: що варто знати

21 вересня стало відомо, що з російського полону вдалося повернути 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли одного з лідерів "ОПЗЖ", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

ЗМІ повідомляли, що президент РФ Путін особисто наполіг на обміні полонених захисників "Азовсталі" на Віктора Медведчука. Його попереджали про наслідки, але той нікого не чув. Проти обміну виступала і Федеральна служба безпеки РФ.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України. Врятували навіть тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР". Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ – Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

Незабаром з'явився поіменний список всіх звільнених з російського полону. Як зазначив Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.

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