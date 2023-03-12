Не дивлячись на намагання російських військових і "вагнерівців" їм не вдається домогтися просування.

Російські військові і найманці ВПК "Вагнера" продовжили атакувати Бахмут, але не здійснили жодних заявлених просувань в межах міста і околиць 11 березня.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що росіянам на зазначеній ділянці просунутися не вдалося. "Битва за Бахмут йде кілька місяців, останнім часом окупанти намагаються оточити місто, але ЗСУ продовжують чинити завзятий опір", - йдеться у звіті.

Крім того, аналітики звернули увагу на те, що ватажок ВПК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить свою компанію на жорстку ідеологічну елітну військову організацію і почне нову хвилю вербування. У зв'язку з цим аналітики ISW нагадали, що останнім часом "Вагнер" розширює рекрутингові центри у РФ і націлюється на вербування молодих людей.

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Аналітики припустили, що такими діями Пригожин хоче добитися для своєї ПВК особливої ролі серед російських військ в Україні, оскільки її колишня роль у забезпеченні виключно тактичних переваг зникне після розв'язки ситуації навколо Бахмута.

Крім цього, у звіті аналітики вказали на те, що ЗСУ просунулися в напрямку Сватового. А окупанти продовжують встановлювати укріплення в Запорізькій області.

Ситуація навколо Бахмута

В Бахмуті і його околицях вже кілька місяців йдуть важкі бої. Російська пропаганда не раз заявляла, що окупанти вже взяли місто. Але насправді ЗСУ продовжують героїчно захищати місто-фортецю.

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