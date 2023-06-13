Головнокомандувач ЗСУ розповів американському генералові про ситуацію на сході та півдні України.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритетні потреби Збройних сил України.

Як йдеться в повідомленні Залужного у Telegram він провів телефонну розмову з Міллі, у ході якої розповів про обстановку на фронті.

Залужний розповів американському колезі, що на сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, що "маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед".

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"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби", - зазначив Залужний.

Засідання у форматі "Рашмтайн" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") відбудеться 15 червня. Це буде вже 13-та зустріч групи. Планується, що після цього, 16 червня, відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько заявляв, що за підсумками майбутнього "Рамштайна" очікуються конкретні рішення щодо літакової коаліції.

Попереднє, 12-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 25 травня. На ньому також обговорювалось "авіаційне" питання, зокрема щодо підготовки українських пілотів на сучасних західних винищувачах та можливість передачі Україні таких літаків.

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