Зустріч відбудеться в столиці Бельгії Брюсселі.

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") відбудеться наступного тижня, 15 червня. Це буде вже 13-те засідання групи

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу, уточнивши, що зустріч відбудеться в столиці Бельгії Брюсселі.

Він зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін знову відправиться наступного тижня до Брюсселя, де він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проведуть 15 червня нараду контактної групи з питань оборони України, а потім зустріч міністрів оборони країн НАТО 16 червня.

Райдер під час брифінгу відмовився коментувати можливий початок українського контрнаступу, зазначивши лише, що Міноборони США відомо про активізацію бойових дій в Україні.

"Коли справа доходить до характеристики цих конкретних операцій або розмов про ці операції, краще залишити це українцям", - сказав він.

Також Райдер зазначив, що США поки не спостерігають прибуття значного підкріплення російських військ напередодні українського контрнаступу.

Засідання"Рамштайн"

12-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-12") відбулося 25 травня і було, зокрема, присвячено "авіаційному" питанню. Так, Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про те, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчими тижнями. Також було оголошено про створення коаліції з підготовки українських пілотів, яку очолять Данія та Нідерланди.

Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько заявляв, що за підсумками майбутнього "Рамштайна" будуть конкретні рішення щодо літакової коаліції, зокрема, ряд країн, що мають F-16, запропонують нашим пілотам перепідготовку, а інші держави зможуть профінансувати підтримку процесу цього навчання.

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