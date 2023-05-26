Розмови довкола передачі Україні західних винищувачів "починають обростати конкретикою", зауважив позаштатний радник міністра.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-13") пройде орієнтовно за три тижні, повідомив позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько.

Він зазначив, що низка країн, які мають F-16, запропонують нашим пілотам перепідготовку. Ще частина держав зможе профінансувати підтримку процесу цього навчання.

Таким чином, розмови довкола передачі Україні західних винищувачів "починають обростати конкретикою".

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Водночас основний акцент наразі на наземні засоби - від ПЗРК до комплексів, які здатні збивати "балістику". Копитько підсумував, що одного безпечного "куполу" з ППО над Києвом недостатньо, і удар по Дніпру 26 травня це продемонстрував.

Рамштайн-12 - головне

12-те засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12") було, зокрема, присвячено "авіаційному" питанню - щодо забезпечення України західними винищувачами.

Так, наприклад, Захід визначився з підготовкою українських пілотів на F-16 у Європі. У найближчі тижні союзники України обіцяють розробити основи для професійної підготовки українських пілотів. Тоді як Данія і Нідерланди очолять європейську коаліцію з підготовки українських пілотів.

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив, що цю війну Росія не виграє, однак засумнівався і в спроможностях ЗСУ прогнати окупантів найближчим часом.

На цьому ж засіданні Міллі також наголосив на дороговартісному утриманні F-16. На його думку, встановити контроль над повітряним простором у найшвидший найдешевший спосіб можна з суходолу, розбудовуючи ефективну інтегровану систему протиповітряної оборони, яка буде здатна перехоплювати ворожі цілі на низьких, середніх і дальніх висотах.

На це міністр оборони США зауважив, що ніхто не має дивуватися, що вартість підтримання та обслуговування винищувачів F-16 буде дорогою. Він додав, що не кожна країна має винищувачі F-16, але можуть виділити кошти.

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