Бажаний ефект - капітуляція українського уряду.

Російські новинні агрегатори закликають завдавати ударів по електричній інфраструктурі, що підтримує українські атомні електростанції (АЕС).

Вони стверджують, що це "завдасть збитків у багато разів більше, ніж останні кілька масованих ракетних ударів", зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, новинний інтернет-ресурс Readovka заявив своїй аудиторії, що нараховує майже 1,7 мільйона підписників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу виведенню з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС в надії, що це призведе до аварійного відключення атомних електростанцій в Україні.

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"Readovka не виступав за те, щоб російські сили завдавали прямі удари по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали удари по окремих підстанціях, які відключали б електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їх перезапуск. Readovka заявив, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій "завдасть збитків у багато разів більше, ніж останні кілька масованих ракетних ударів". ... Readovka раніше виступав за такі удари, зауважуючи, що масовані ракетні удари Росії не призвели до бажаного ефекту капітуляції українського уряду", – йдеться у звіті.

ЗМІ також стверджувало, що нібито ракетний удар по Хмельницькому 18 лютого міг бути націлений на одну з таких підстанцій, що підтримують Хмельницьку АЕС. Тоді удар було завдано по військовому об'єкту та зупинці громадського транспорту поблизу.

"У ISW немає інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що мілітаризація Росією Запорізької АЕС, використання території Запорізької АЕС для обстрілу українських позицій і повідомлення про російські удари по лініях електропередач Запорізької АЕС – все це дає вважати, що не виключено, що Кремль може зробити дії з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів", – пишуть аналітики.

Ситуація на українських АЕС

Найбільша АЕС Європи, Запорізька АЕС, як і її місто-сателіт Енергодар з початку повномасштабної війни перебувають під російською окупацією. Російські окупанти обстрілюють територію станції, створюючи ризики ядерної катастрофи. Наразі на станції знаходяться експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, яке прагне - поки безуспішно - створити на станції безпечну зону. 10 лютого український Держатом заборонив експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС. А РНБО ввела санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС.

Інші українські АЕС також в небезпеці. Наприклад, під час ракетного удару по Україні 18 лютого російські війська пустили крилаті ракети по траєкторії над Південноукраїнською АЕС, була загроза потрапляння в реактор. 10 лютого через обстріли потужності двох українських атомних електростанцій (АЕС) були зменшені – як запобіжний захід..

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