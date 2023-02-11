Внаслідок окупації російськими військовими на ЗАЕС не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки.

Державна інспекція ядерного регулювання України 10 лютого заборонила експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС. Вона наразі окупована росіянами та не може відповідати вимогам ядерної безпеки.

Як повідомляє Держатомрегулювання, розпорядження стосується обмеження експлуатації енергоблоків № 3, 4, 5, 6 ЗАЕС через неможливість усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

"Відтак експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності є забороненою", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає регулятор, промисловий майданчик АЕС зазнає періодичних обстрілів, що призвело до пошкоджень, зокрема, повітряних ліній зв’язку із енергетичною системою України. Крім того, розміщення російських військових у виробничих приміщення атомної електростанції унеможливлює їхнє використання за призначенням. Російська окупація також не дає можливості для "Енергоатому" постачати на ЗАЕС обладнання.

"Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації", - йдеться в повідомленні.

Держатом додає, що захоплення Росією АЕС призвело до порушення норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки.

Нагадаємо, експлуатація блоків №1 та 2 Запорізької АЕС була заборонена ще в серпні 2022 року.

Захоплення Росією Запорізької АЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року.

За ініціативи СБУ у лютому 2023 року РНБО запровадило санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. В СБУ є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" і супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню електростанції до російської енергетичної системи.

Україна також закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) та закрити проекти, які веде "Росатом" по всьому світу.

У січні цього року президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що ЗАЕС внаслідок російської окупації поступово занепадає. Якщо загарбників звідти не прогнати, станція може більше не запрацювати. За останньою оцінкою росіяни завдали ЗАЕС понад 40 млрд грн збитків.

Пізніше стало відомо, що в Енергодарі російські окупанти планують відновлювальні роботи на Запорізькій атомній електростанції з метою подачі живлення для транзиту електроенергії до Росії

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