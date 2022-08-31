У Херсонській області українські захисники можуть постійно перемелювати ворога.

Збройні сили України можуть "перемелювати" вороже угруповання в Херсонській області до закінчення бойових дій навіть без повноцінних штурмів. А реальний контрнаступ буде в іншому місці. Зараз є шість ділянок фронту, де його можуть організувати.

Такою думкою поділився полковник запасу, військовий експерт і колишній пілот ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю з журналісткою Юлією Латиніною.

"Далі будуть цікаві дії, вже елементи мережево-центричної війни. Напрямок головного удару, реальний — це не Херсон. Ось цю все правобережне угруповання, його можна залишити, як вишеньку на торті. Його можна протягом всієї війни до перемоги України ось так от "поливати" з усіх боків, — а вона там "поливається" реально з усіх боків вогнем, — і просто його знищувати до останнього росіянина", — заявив Світан.

Відео дня:

За словами експерта, Якщо Росія вирішить перекидати додаткові сили на південь через пішохідні переходи, які ще діють, то їх теж будуть знищувати. "Кухар Залужний" спалить окупантів у південному котлі, вважає полковник запасу. А далі Світан розповів, де ЗСУ можуть завдати основного удару.

"Я так розумію, є як мінімум 5-6 напрямків, де може бути реально розвинений наступ. Це і на Харків, якщо з півночі почати. Відсунення фронту від Харкова кілометрів на 40: як мінімум до кордону Росії. Також з-під Старого Салтова досі ще не знято питання щодо виходу на Куп'янськ і відрізання ізюмського угруповання. Третє — це просто наступ із заходу на Ізюм. Навряд чи буде якийсь наступ наших військ в районі Бахмута, немає сенсу поки ніякого. Але, припустимо, південніше наступ на Донецьк дуже реальний, тому що зайти в Донецьк навіть тими групами, які є зараз, — це не складе труднощів навіть без "броні", — додав Світан.

Ще два потенційні напрямки для контратак ЗСУ — це Волноваха та Оріхове з Гуляйполем. На думку експерта, в районах цих населених пунктів є хороші плацдарми.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ВСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

Вас також можуть зацікавити новини: