Армія України працює, підкреслила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої країни.

У Збройних силах України переживають за жителів населених пунктів Херсонської області та за воїнів, які ведуть за них бої, тому поки не підтверджують відомості CNN щодо просування нашої армії.

Українська армія працює, розповіла начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефір телемарафону.

"На відміну від компанії CNN, я дуже переживаю за долю тих людей, які проживають в цих населених пунктах і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки нічого не підтверджуємо...", - сказала вона.

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Нагадаємо, у командуванні ЗСУ 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій захисників України на Херсонщині.

Того ж дня CNN повідомив, що на південному напрямку недалеко від окупованого Херсона бійці ЗСУ звільнили від російських загарбників чотири села.

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